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Лукьянчиков Григорий Иванович

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Место рождения

Курская губерния, Дмитриевский уезд

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Лукьянчиков Иван

Мать: ?

Курская губерния, Дмитриевский уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Лукьянчиков Даниил Григорьев

Мать ребёнка: Лукьянчикова Мария Васильева

Курская губерния, Дмитриевский уезд
Рождение ребёнка
1872

Сын: Лукьянчиков Яков Григорьев

Мать ребёнка: Лукьянчикова Мария Васильева

Курская губерния, Дмитриевский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Лукьянчиков Егор Григорьевич

Мать ребёнка: Лукьянчикова Мария Васильева

Курская губерния, Дмитриевский уезд
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Лукьянчикова Мария Васильева

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Ядринцево
Смерть
Неизвестно
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