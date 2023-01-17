Лукьянчиков Григорий Иванович
Место рожденияКурская губерния, Дмитриевский уезд
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Лукьянчиков Иван
Мать: ?
Курская губерния, Дмитриевский уезд
Рождение ребёнка
1863
Сын: Лукьянчиков Даниил Григорьев
Мать ребёнка: Лукьянчикова Мария Васильева
Курская губерния, Дмитриевский уезд
Рождение ребёнка
1872
Сын: Лукьянчиков Яков Григорьев
Мать ребёнка: Лукьянчикова Мария Васильева
Курская губерния, Дмитриевский уезд
Рождение ребёнка
1878
Сын: Лукьянчиков Егор Григорьевич
Мать ребёнка: Лукьянчикова Мария Васильева
Курская губерния, Дмитриевский уезд
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Лукьянчикова Мария Васильева
Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Ядринцево
Смерть
Неизвестно