(Лукьянчиков) Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лукьянчиков) Варвара Григорьевна

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Место рождения

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Лукьянчиков Григорий Иванович

Мать: Лукьянчикова Мария Васильева

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Ядринцево
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