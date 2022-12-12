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(Лукьянчиков) Варвара Григорьевна
(Лукьянчиков) Варвара Григорьевна
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Место рождения
Увало-Ядрино
, Любинский муниципальный район, Омская область
Дата рождения
1885
Пол
Женский
Отец
Лукьянчиков Григорий Иванович
1839 г.р.
Мать
Лукьянчикова Мария Васильева
1839 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
Лукьянчиков Григорий Иванович
Мать:
Лукьянчикова Мария Васильева
Увало-Ядрино
, Любинский муниципальный район, Омская область
Ядринцево
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