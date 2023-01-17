Лукьянчикова Мария Васильева
Место рожденияКурская губерния
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерния
Рождение ребёнка
1863
Сын: Лукьянчиков Даниил Григорьев
Отец ребёнка: Лукьянчиков Григорий Иванович
Курская губерния, Дмитриевский уезд
Рождение ребёнка
1872
Сын: Лукьянчиков Яков Григорьев
Отец ребёнка: Лукьянчиков Григорий Иванович
Курская губерния, Дмитриевский уезд
Рождение ребёнка
1878
Сын: Лукьянчиков Егор Григорьевич
Отец ребёнка: Лукьянчиков Григорий Иванович
Курская губерния, Дмитриевский уезд
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Лукьянчиков Григорий Иванович
Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Ядринцево
Смерть
Неизвестно