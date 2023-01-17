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Лукьянчикова Мария Васильева

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Место рождения

Курская губерния

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния
Рождение ребёнка
1863

Сын: Лукьянчиков Даниил Григорьев

Отец ребёнка: Лукьянчиков Григорий Иванович

Курская губерния, Дмитриевский уезд
Рождение ребёнка
1872

Сын: Лукьянчиков Яков Григорьев

Отец ребёнка: Лукьянчиков Григорий Иванович

Курская губерния, Дмитриевский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Лукьянчиков Егор Григорьевич

Отец ребёнка: Лукьянчиков Григорий Иванович

Курская губерния, Дмитриевский уезд
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Лукьянчиков Григорий Иванович

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Ядринцево
Смерть
Неизвестно
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