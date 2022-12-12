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Лукьянчиков Даниил Григорьев

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Место рождения

Курская губерния, Дмитриевский уезд

Дата рождения

1863

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Лукьянчиков Григорий Иванович

Мать: Лукьянчикова Мария Васильева

Курская губерния, Дмитриевский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Акилина Даниловна

Мать ребёнка: Лукьянчикова Степанида Кондратьева

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Ядринцево
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Агрипина Данилова

Мать ребёнка: Лукьянчикова Степанида Кондратьева

Рождение ребёнка
22.04.1902

Сын: Лукьянчиков Стефан Данилов

Мать ребёнка: Лукьянчикова Степанида Кондратьева

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
посёлок Ядринцево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянчикова Степанида Кондратьева

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