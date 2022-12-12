Лукьянчиков Даниил Григорьев
Место рожденияКурская губерния, Дмитриевский уезд
Дата рождения1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Курская губерния, Дмитриевский уезд
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Акилина Даниловна
Мать ребёнка: Лукьянчикова Степанида Кондратьева
Ядринцево
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Агрипина Данилова
Мать ребёнка: Лукьянчикова Степанида Кондратьева
Рождение ребёнка
22.04.1902
Сын: Лукьянчиков Стефан Данилов
Мать ребёнка: Лукьянчикова Степанида Кондратьева
посёлок Ядринцево
Бракосочетание
Неизвестно