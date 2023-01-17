Лукьянчиков Геннадий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянчиков Геннадий Андреевич

Лукьянчиков Геннадий Андреевич

avatar

Место рождения

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Лукьянчиков Андрей Сергеевич

Мать: Лукьянчикова Елена Павловна

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1933
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close