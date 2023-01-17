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Лукьянчиков Геннадий Андреевич
Лукьянчиков Геннадий Андреевич
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Место рождения
Увало-Ядрино
, Любинский муниципальный район, Омская область
Дата рождения
1933
Дата смерти
1933
Пол
Мужской
Отец
Лукьянчиков Андрей Сергеевич
1902 г.р.
Мать
Лукьянчикова (Дронова) Елена Павловна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Лукьянчиков Андрей Сергеевич
Мать:
Лукьянчикова Елена Павловна
Увало-Ядрино
, Любинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1933
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