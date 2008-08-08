Байкель (Шесслер) Элла Александровна
Место рожденияс.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Дата рождения11.10.1928
Дата смерти08.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1928
с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
11.09.1948
Сын: Байкель Валерий Бенционович
Отец ребёнка: Байкель Бенцион Давидович
Тюмень, Россия
Рождение ребёнка
10.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Байкель Бенцион Давидович
Тюмень, Россия
Рождение ребёнка
19.10.1953
Сын: Байкель Анатолий Бенционович
Отец ребёнка: Байкель Бенцион Давидович
Тюмень
Рождение ребёнка
14.07.1956
Сын: Байкель Михаил Бенционович
Отец ребёнка: Байкель Бенцион Давидович
Тюмень, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Тюмень, Россия
Смерть
08.08.2008
Марбург, Германия