Байкель (Шесслер) Элла Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайкель (Шесслер) Элла Александровна

Байкель (Шесслер) Элла Александровна

avatar

Место рождения

с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.

Дата рождения

11.10.1928

Дата смерти

08.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1928

Отец: Шесслер Александр Константинович

Мать: Шесслер Лидия Яковлевна

с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
11.09.1948

Сын: Байкель Валерий Бенционович

Отец ребёнка: Байкель Бенцион Давидович

Тюмень, Россия
Рождение ребёнка
10.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байкель Бенцион Давидович

Тюмень, Россия
Рождение ребёнка
19.10.1953

Сын: Байкель Анатолий Бенционович

Отец ребёнка: Байкель Бенцион Давидович

Тюмень
Рождение ребёнка
14.07.1956

Сын: Байкель Михаил Бенционович

Отец ребёнка: Байкель Бенцион Давидович

Тюмень, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байкель Бенцион Давидович

Тюмень, Россия
Смерть
08.08.2008
Марбург, Германия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close