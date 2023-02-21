Шесслер Александр Константинович
Место рожденияс.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Дата рождения18.05.1906
Дата смерти14.06.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1906
Отец: Шесслер Конрад Ефремович
Мать: Шесслер Anna-Margarithe
с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
11.10.1928
Дочь: Байкель Элла Александровна
Мать ребёнка: Шесслер Лидия Яковлевна
с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
1930
с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
02.10.1935
Рождение ребёнка
1937
Сын: Шесслер Александр Александрович
Мать ребёнка: Шесслер Лидия Яковлевна
с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
22.12.1939
с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Смерть
14.06.1946