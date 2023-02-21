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Шесслер Александр Константинович

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Место рождения

с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.

Дата рождения

18.05.1906

Дата смерти

14.06.1946

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

1928 г.р.
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1937 г.р.
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ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1906

Отец: Шесслер Конрад Ефремович

Мать: Шесслер Anna-Margarithe

с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
11.10.1928

Дочь: Байкель Элла Александровна

Мать ребёнка: Шесслер Лидия Яковлевна

с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шесслер Лидия Яковлевна

с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
02.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шесслер Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Шесслер Александр Александрович

Мать ребёнка: Шесслер Лидия Яковлевна

с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
22.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шесслер Лидия Яковлевна

с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Смерть
14.06.1946
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