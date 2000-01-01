Шесслер Конрад Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шесслер Конрад Ефремович

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Место рождения

Walter, Frank, Russia

Дата рождения

12.10.1871

Дата смерти

22.10.1926

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1871

Отец: Schössler Helfrich

Мать: Schoessler Katharina-Elisabet

Walter, Frank, Russia
Рождение ребёнка
02.11.1892

Дочь: Эмилия

Мать ребёнка: Шесслер Anna-Margarithe

Рождение ребёнка
05.01.1894

Сын: Шесслер Johannes

Мать ребёнка: Шесслер Anna-Margarithe

Рождение ребёнка
17.09.1895

Сын: Шесслер Heinrich

Мать ребёнка: Шесслер Anna-Margarithe

Рождение ребёнка
04.04.1905

Дочь: Эмма

Мать ребёнка: Шесслер Anna-Margarithe

Рождение ребёнка
18.05.1906

Сын: Шесслер Александр Константинович

Мать ребёнка: Шесслер Anna-Margarithe

с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Иммиграция
20.05.1908
Baltimore, Baltimore, Maryland, United States
Рождение ребёнка
02.08.1911

Дочь: Майер Фрида

Мать ребёнка: Шесслер Anna-Margarithe

с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
02.08.1911

Дочь: Ирма

Мать ребёнка: Шесслер Anna-Margarithe

с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
20.08.1913

Сын: Шесслер Теодор

Мать ребёнка: Шесслер Anna-Margarithe

Место жительства
Неизвестно
Hungary
Эмиграция
Неизвестно
Bremen
Смерть
22.10.1926
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