Шесслер Конрад Ефремович
Место рожденияWalter, Frank, Russia
Дата рождения12.10.1871
Дата смерти22.10.1926
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1871
Отец: Schössler Helfrich
Walter, Frank, Russia
Рождение ребёнка
02.11.1892
Дочь: Эмилия
Мать ребёнка: Шесслер Anna-Margarithe
Рождение ребёнка
05.01.1894
Сын: Шесслер Johannes
Мать ребёнка: Шесслер Anna-Margarithe
Рождение ребёнка
17.09.1895
Сын: Шесслер Heinrich
Мать ребёнка: Шесслер Anna-Margarithe
Рождение ребёнка
04.04.1905
Дочь: Эмма
Мать ребёнка: Шесслер Anna-Margarithe
Рождение ребёнка
18.05.1906
Сын: Шесслер Александр Константинович
Мать ребёнка: Шесслер Anna-Margarithe
с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Иммиграция
20.05.1908
Baltimore, Baltimore, Maryland, United States
Рождение ребёнка
02.08.1911
Дочь: Майер Фрида
Мать ребёнка: Шесслер Anna-Margarithe
с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
02.08.1911
Дочь: Ирма
Мать ребёнка: Шесслер Anna-Margarithe
с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
20.08.1913
Сын: Шесслер Теодор
Мать ребёнка: Шесслер Anna-Margarithe
Место жительства
Неизвестно
Hungary
Эмиграция
Неизвестно
Bremen
Смерть
22.10.1926