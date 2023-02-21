Шесслер Johannes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шесслер Johannes

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1894

Дата смерти

03.08.1949

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1894

Отец: Шесслер Конрад Ефремович

Мать: Шесслер Anna-Margarithe

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шесслер ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боцван Альме

Мать ребёнка: Шесслер ?

Смерть
03.08.1949
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