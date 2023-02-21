Шесслер Johannes
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1894
Дата смерти03.08.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1894
Отец: Шесслер Конрад Ефремович
Мать: Шесслер Anna-Margarithe
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шесслер ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боцван Альме
Мать ребёнка: Шесслер ?
Смерть
03.08.1949