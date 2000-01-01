Боцван (Шесслер) Альме — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боцван (Шесслер) Альме

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шесслер Johannes

Мать: Шесслер ?

Смерть
1926
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