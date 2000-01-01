Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Боцван (Шесслер) Альме
Боцван (Шесслер) Альме
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1926
Пол
Женский
Отец
Шесслер Johannes
1894 г.р.
Мать
Шесслер ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шесслер Johannes
Мать:
Шесслер ?
Смерть
1926
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия