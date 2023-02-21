Шесслер (Klein) Anna-Margarithe — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шесслер (Klein) Anna-Margarithe

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Место рождения

Frank, Saratov, Russia, USSR

Дата рождения

17.10.1871

Дата смерти

10.06.1955

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1871

Отец: Klein Jacob

Мать: Klein Maria Dorothea

Frank, Saratov, Russia, USSR
Рождение ребёнка
02.11.1892

Дочь: Эмилия

Отец ребёнка: Шесслер Конрад Ефремович

Рождение ребёнка
05.01.1894

Сын: Шесслер Johannes

Отец ребёнка: Шесслер Конрад Ефремович

Рождение ребёнка
17.09.1895

Сын: Шесслер Heinrich

Отец ребёнка: Шесслер Конрад Ефремович

Рождение ребёнка
04.04.1905

Дочь: Эмма

Отец ребёнка: Шесслер Конрад Ефремович

Рождение ребёнка
18.05.1906

Сын: Шесслер Александр Константинович

Отец ребёнка: Шесслер Конрад Ефремович

с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
02.08.1911

Дочь: Ирма

Отец ребёнка: Шесслер Конрад Ефремович

с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
02.08.1911

Дочь: Майер Фрида

Отец ребёнка: Шесслер Конрад Ефремович

с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
20.08.1913

Сын: Шесслер Теодор

Отец ребёнка: Шесслер Конрад Ефремович

Смерть
10.06.1955
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