Шесслер (Klein) Anna-Margarithe
Место рожденияFrank, Saratov, Russia, USSR
Дата рождения17.10.1871
Дата смерти10.06.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1871
Отец: Klein Jacob
Мать: Klein Maria Dorothea
Frank, Saratov, Russia, USSR
Рождение ребёнка
02.11.1892
Дочь: Эмилия
Отец ребёнка: Шесслер Конрад Ефремович
Рождение ребёнка
05.01.1894
Сын: Шесслер Johannes
Отец ребёнка: Шесслер Конрад Ефремович
Рождение ребёнка
17.09.1895
Сын: Шесслер Heinrich
Отец ребёнка: Шесслер Конрад Ефремович
Рождение ребёнка
04.04.1905
Дочь: Эмма
Отец ребёнка: Шесслер Конрад Ефремович
Рождение ребёнка
18.05.1906
Сын: Шесслер Александр Константинович
Отец ребёнка: Шесслер Конрад Ефремович
с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
02.08.1911
Дочь: Ирма
Отец ребёнка: Шесслер Конрад Ефремович
с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
02.08.1911
Дочь: Майер Фрида
Отец ребёнка: Шесслер Конрад Ефремович
с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
20.08.1913
Сын: Шесслер Теодор
Отец ребёнка: Шесслер Конрад Ефремович
Смерть
10.06.1955