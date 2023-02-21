Майер (Шесслер) Фрида
Место рожденияс.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Дата рождения02.08.1911
Дата смерти15.10.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1911
Отец: Шесслер Конрад Ефремович
Мать: Шесслер Anna-Margarithe
с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
14.12.1933
Сын: Майер Константин
Отец ребёнка: Майер Woldemar
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Ирма
Отец ребёнка: Майер Woldemar
Рождение ребёнка
14.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Майер Woldemar
Рождение ребёнка
1941
Сын: Майер Вальдемар
Отец ребёнка: Майер Woldemar
Рождение ребёнка
1943
Сын: Майер Борис
Отец ребёнка: Майер Woldemar
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Майер Woldemar
Смерть
15.10.1986