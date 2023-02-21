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Майер (Шесслер) Фрида

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Место рождения

с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.

Дата рождения

02.08.1911

Дата смерти

15.10.1986

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

1933 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
1943 г.р.

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1911

Отец: Шесслер Конрад Ефремович

Мать: Шесслер Anna-Margarithe

с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
14.12.1933

Сын: Майер Константин

Отец ребёнка: Майер Woldemar

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Ирма

Отец ребёнка: Майер Woldemar

Рождение ребёнка
14.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Майер Woldemar

Рождение ребёнка
1941

Сын: Майер Вальдемар

Отец ребёнка: Майер Woldemar

Рождение ребёнка
1943

Сын: Майер Борис

Отец ребёнка: Майер Woldemar

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майер Woldemar

Смерть
15.10.1986
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