(Майер) Ирма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Майер) Ирма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Майер Woldemar

Мать: Майер Фрида

Смерть
1939
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