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(Майер) Ирма
(Майер) Ирма
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
1939
Пол
Женский
Отец
Майер Woldemar
1913 г.р.
Мать
Майер (Шесслер) Фрида
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Майер Woldemar
Мать:
Майер Фрида
Смерть
1939
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