Шесслер (Клипперт) Лидия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шесслер (Клипперт) Лидия Яковлевна

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Место рождения

с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.

Дата рождения

12.08.1903

Дата смерти

09.03.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1928 г.р.
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1937 г.р.
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Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
12.08.1903

Отец: Клипперт Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1928

Дочь: Байкель (Шесслер) Элла Александровна

Отец ребёнка: Шесслер Александр Константинович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шесслер Александр Константинович

Рождение ребёнка
02.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шесслер Александр Константинович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Шесслер Александр Александрович

Отец ребёнка: Шесслер Александр Константинович

Рождение ребёнка
22.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шесслер Александр Константинович

Смерть
09.03.1994

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