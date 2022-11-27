Шесслер (Клипперт) Лидия Яковлевна
Место рожденияс.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Дата рождения12.08.1903
Дата смерти09.03.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1903
Отец: Клипперт Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1928
Дочь: Байкель (Шесслер) Элла Александровна
Отец ребёнка: Шесслер Александр Константинович
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
02.10.1935
Рождение ребёнка
1937
Сын: Шесслер Александр Александрович
Отец ребёнка: Шесслер Александр Константинович
Рождение ребёнка
22.12.1939
Смерть
09.03.1994