Клипперт Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клипперт Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1903

Дочь: Шесслер Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Амалия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

с.Вальтер, Франкский р-н, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клара Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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