Байкель Валерий Бенционович
Место рожденияТюмень, Россия
Дата рождения11.09.1948
Дата смерти10.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Литературовед, писатель
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
кандидат филологических наук
Образование
Неизвестно
Школа
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.07.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.10.2020
Похороны
Неизвестно