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Байкель Валерий Бенционович

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Место рождения

Тюмень, Россия

Дата рождения

11.09.1948

Дата смерти

10.10.2020

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1948

Отец: Байкель Бенцион Давидович

Мать: Байкель (Шесслер) Элла Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Литературовед, писатель
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
кандидат филологических наук
Образование
Неизвестно
Школа
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.07.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.10.2020
Похороны
Неизвестно

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