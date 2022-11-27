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Байкель Бенцион Давидович

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Место рождения

Одесса

Дата рождения

24.06.1926

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1926

Отец: Байкель Давид Бенционович

Мать: Байкель (Мильман) Ева (Ента) Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байкель (Шесслер) Элла Александровна

Рождение ребёнка
11.09.1948

Сын: Байкель Валерий Бенционович

Мать ребёнка: Байкель (Шесслер) Элла Александровна

Рождение ребёнка
10.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байкель (Шесслер) Элла Александровна

Рождение ребёнка
19.10.1953

Сын: Байкель Анатолий Бенционович

Мать ребёнка: Байкель (Шесслер) Элла Александровна

Рождение ребёнка
14.07.1956

Сын: Байкель Михаил Бенционович

Мать ребёнка: Байкель (Шесслер) Элла Александровна

Смерть
1990

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