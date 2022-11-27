Байкель Бенцион Давидович
Место рожденияОдесса
Дата рождения24.06.1926
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1948
Сын: Байкель Валерий Бенционович
Мать ребёнка: Байкель (Шесслер) Элла Александровна
Рождение ребёнка
10.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Байкель (Шесслер) Элла Александровна
Рождение ребёнка
19.10.1953
Сын: Байкель Анатолий Бенционович
Мать ребёнка: Байкель (Шесслер) Элла Александровна
Рождение ребёнка
14.07.1956
Сын: Байкель Михаил Бенционович
Мать ребёнка: Байкель (Шесслер) Элла Александровна
Смерть
1990