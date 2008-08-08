Байкель Михаил Бенционович
Место рожденияТюмень, Россия
Дата рождения14.07.1956
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1956
Тюмень, Россия
Рождение ребёнка
23.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тюмень, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Тюмень, Россия
Смерть
1981
Тюмень, Россия