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Байкель Михаил Бенционович

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Место рождения

Тюмень, Россия

Дата рождения

14.07.1956

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1956

Отец: Байкель Бенцион Давидович

Мать: Байкель Элла Александровна

Тюмень, Россия
Рождение ребёнка
23.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тюмень, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Тюмень, Россия
Смерть
1981
Тюмень, Россия
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