Байкель Анатолий Бенционович
Место рожденияТюмень
Дата рождения19.10.1953
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1953
Тюмень
Рождение ребёнка
28.10.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тюмень, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2001
Тюмень