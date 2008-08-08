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Байкель Анатолий Бенционович

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Место рождения

Тюмень

Дата рождения

19.10.1953

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1953

Отец: Байкель Бенцион Давидович

Мать: Байкель Элла Александровна

Тюмень
Рождение ребёнка
28.10.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тюмень, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2001
Тюмень
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