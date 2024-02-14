Тухватуллин Лутфулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тухватуллина Мастура
Рождение ребёнка
07.11.1876
Сын: Богданов Габдулла Лутфуллин
Мать ребёнка: Тухватуллина Мастура
Рождение ребёнка
29.12.1878
Сын: Лутфуллин Гатаулла
Мать ребёнка: Тухватуллина Мастура
Рождение ребёнка
23.12.1888
Сын: Богданов Сахабетдин Лутфуллин
Мать ребёнка: Тухватуллина Мастура
Рождение ребёнка
01.08.1890
Сын: Богданов Нигаметулла Лутфуллович
Мать ребёнка: Тухватуллина Мастура
Смерть
Неизвестно