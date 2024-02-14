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Тухватуллин Лутфулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Музафаров Тухватулла

Мать: Музафаров Газиза Абдульлатифова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тухватуллина Мастура

Рождение ребёнка
07.11.1876

Сын: Богданов Габдулла Лутфуллин

Мать ребёнка: Тухватуллина Мастура

Рождение ребёнка
29.12.1878

Сын: Лутфуллин Гатаулла

Мать ребёнка: Тухватуллина Мастура

Рождение ребёнка
23.12.1888

Сын: Богданов Сахабетдин Лутфуллин

Мать ребёнка: Тухватуллина Мастура

Рождение ребёнка
01.08.1890

Сын: Богданов Нигаметулла Лутфуллович

Мать ребёнка: Тухватуллина Мастура

Смерть
Неизвестно

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