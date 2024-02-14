Богданов Нигаметулла Лутфуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1890
Отец: Тухватуллин Лутфулла
Мать: Тухватуллина Мастура
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Сын: Богданов Зуфар Нигаметуллович
Мать ребёнка: Богданов (Гирфановна) Шамсинур
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Богданова) Мукарама Нигаметулловна
Мать ребёнка: Богданов (Гирфановна) Шамсинур
Смерть
Неизвестно