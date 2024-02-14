Богданов Нигаметулла Лутфуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Нигаметулла Лутфуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1890

Отец: Тухватуллин Лутфулла

Мать: Тухватуллина Мастура

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданов (Гирфановна) Шамсинур

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Шамсикамар Камалетдиновна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Богданов Зуфар Нигаметуллович

Мать ребёнка: Богданов (Гирфановна) Шамсинур

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Богданова) Мукарама Нигаметулловна

Мать ребёнка: Богданов (Гирфановна) Шамсинур

Смерть
Неизвестно

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