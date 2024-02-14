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Богданов Зуфар Нигаметуллович

Место рождения

д.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Богданов Нигаметулла Лутфуллович

Мать: Богданов (Гирфановна) Шамсинур

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Зубарзят Хурматовна

Военная награда
Неизвестно
Богданов Зуфер Нигматович гв. красноармеец В архив Дата рождения __.__.1919 Место рождения Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, Буриказганский с/с, д. Буриказган Место призыва Стерлитамакский РВК, Ба... Показать все
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Зубарзят Хурматовна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Зубарзят Хурматовна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Зубарзят Хурматовна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Зубарзят Хурматовна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Зубарзят Хурматовна

Смерть
Неизвестно

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