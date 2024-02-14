Богданов Зуфар Нигаметуллович
Место рожденияд.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Богданов Зуфер Нигматович гв. красноармеец В архив Дата рождения __.__.1919 Место рождения Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, Буриказганский с/с, д. Буриказган Место призыва Стерлитамакский РВК, Ба... Показать все
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1956
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1958
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1962
Смерть
Неизвестно