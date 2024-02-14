Богданов (Гирфановна) Шамсинур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов (Гирфановна) Шамсинур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Нигаметулла Лутфуллович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Богданов Зуфар Нигаметуллович

Отец ребёнка: Богданов Нигаметулла Лутфуллович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Богданова) Мукарама Нигаметулловна

Отец ребёнка: Богданов Нигаметулла Лутфуллович

Смерть
Неизвестно

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