Тухватуллина Мастура
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тухватуллин Лутфулла
Рождение ребёнка
07.11.1876
Сын: Богданов Габдулла Лутфуллин
Отец ребёнка: Тухватуллин Лутфулла
Рождение ребёнка
29.12.1878
Сын: Лутфуллин Гатаулла
Отец ребёнка: Тухватуллин Лутфулла
Рождение ребёнка
23.12.1888
Сын: Богданов Сахабетдин Лутфуллин
Отец ребёнка: Тухватуллин Лутфулла
Рождение ребёнка
01.08.1890
Сын: Богданов Нигаметулла Лутфуллович
Отец ребёнка: Тухватуллин Лутфулла
Смерть
Неизвестно