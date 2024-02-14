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Тухватуллина Мастура

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тухватуллин Лутфулла

Рождение ребёнка
07.11.1876

Сын: Богданов Габдулла Лутфуллин

Отец ребёнка: Тухватуллин Лутфулла

Рождение ребёнка
29.12.1878

Сын: Лутфуллин Гатаулла

Отец ребёнка: Тухватуллин Лутфулла

Рождение ребёнка
23.12.1888

Сын: Богданов Сахабетдин Лутфуллин

Отец ребёнка: Тухватуллин Лутфулла

Рождение ребёнка
01.08.1890

Сын: Богданов Нигаметулла Лутфуллович

Отец ребёнка: Тухватуллин Лутфулла

Смерть
Неизвестно

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