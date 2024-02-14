Музафаров Тухватулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти07.06.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Музафарова Махубямал
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Тухватуллин Лутфулла
Мать ребёнка: Музафаров Газиза Абдульлатифова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Мб Тухватулин? Гатиятулла
Мать ребёнка: Музафаров Газиза Абдульлатифова
Рождение ребёнка
30.10.1871
Мать ребёнка: Музафаров Газиза Абдульлатифова
Рождение ребёнка
26.06.1874
Мать ребёнка: Музафаров Газиза Абдульлатифова
Смерть
07.06.1880