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Музафаров Тухватулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

07.06.1880

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Богданов Музафар

Мать: Надыршина Богданова (Абдулгазизова) Бадигулямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Музафарова Махубямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Музафаров Газиза Абдульлатифова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Тухватуллин Лутфулла

Мать ребёнка: Музафаров Газиза Абдульлатифова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Мб Тухватулин? Гатиятулла

Мать ребёнка: Музафаров Газиза Абдульлатифова

Рождение ребёнка
30.10.1871

Сын: Тухватуллин Шарифулла

Мать ребёнка: Музафаров Газиза Абдульлатифова

Рождение ребёнка
26.06.1874

Сын: Тухватуллин Габидулла

Мать ребёнка: Музафаров Газиза Абдульлатифова

Смерть
07.06.1880

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