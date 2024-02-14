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Лутфуллин Гатаулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1878

Отец: Тухватуллин Лутфулла

Мать: Тухватуллина Мастура

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лутфуллин (Хайрулина) Махфия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лутфуллина (Ахмадуллина) Гульзабида

Рождение ребёнка
27.05.1903

Сын: Богданов Ахмет Гатауллин

Мать ребёнка: Лутфуллина (Ахмадуллина) Гульзабида

Рождение ребёнка
29.09.1906

Сын: Богданов Минивали Гатауллин

Мать ребёнка: Лутфуллина (Ахмадуллина) Гульзабида

Рождение ребёнка
08.10.1915

Сын: Богданов Тимерхан Гатауллин

Мать ребёнка: Лутфуллина (Ахмадуллина) Гульзабида

Смерть
Неизвестно

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