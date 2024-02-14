Лутфуллин Гатаулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1878
Отец: Тухватуллин Лутфулла
Мать: Тухватуллина Мастура
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1903
Мать ребёнка: Лутфуллина (Ахмадуллина) Гульзабида
Рождение ребёнка
29.09.1906
Сын: Богданов Минивали Гатауллин
Мать ребёнка: Лутфуллина (Ахмадуллина) Гульзабида
Рождение ребёнка
08.10.1915
Сын: Богданов Тимерхан Гатауллин
Мать ребёнка: Лутфуллина (Ахмадуллина) Гульзабида
Смерть
Неизвестно