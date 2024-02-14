Музафаров Газиза Абдульлатифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Музафаров Тухватулла
Рождение ребёнка
1849
Сын: Тухватуллин Лутфулла
Отец ребёнка: Музафаров Тухватулла
Рождение ребёнка
1854
Сын: Мб Тухватулин? Гатиятулла
Отец ребёнка: Музафаров Тухватулла
Рождение ребёнка
30.10.1871
Отец ребёнка: Музафаров Тухватулла
Рождение ребёнка
26.06.1874
Отец ребёнка: Музафаров Тухватулла
Смерть
Неизвестно