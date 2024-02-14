Музафаров Газиза Абдульлатифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музафаров Газиза Абдульлатифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Музафаров Тухватулла

Рождение ребёнка
1849

Сын: Тухватуллин Лутфулла

Отец ребёнка: Музафаров Тухватулла

Рождение ребёнка
1854

Сын: Мб Тухватулин? Гатиятулла

Отец ребёнка: Музафаров Тухватулла

Рождение ребёнка
30.10.1871

Сын: Тухватуллин Шарифулла

Отец ребёнка: Музафаров Тухватулла

Рождение ребёнка
26.06.1874

Сын: Тухватуллин Габидулла

Отец ребёнка: Музафаров Тухватулла

Смерть
Неизвестно

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