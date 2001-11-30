Соболева (Плохова) Надежда
Место рожденияг. Симбирск, слобода Королёвка
Дата рождения02.09.1913
Дата смерти30.11.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1913
Отец: Плохов Дмитрий
Мать: Плохова Агриппина
г. Симбирск, слобода Королёвка
Рождение ребёнка
01.02.1945
Сын: Соболев Анатолий
Отец ребёнка: Соболев Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Геннадий
Отец ребёнка: Соболев Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соболев Константин
Смерть
30.11.2001
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область