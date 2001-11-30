Соболева (Плохова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Плохова) Надежда

Место рождения

г. Симбирск, слобода Королёвка

Дата рождения

02.09.1913

Дата смерти

30.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1913

Отец: Плохов Дмитрий

Мать: Плохова Агриппина

г. Симбирск, слобода Королёвка
Рождение ребёнка
01.02.1945

Сын: Соболев Анатолий

Отец ребёнка: Соболев Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Геннадий

Отец ребёнка: Соболев Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Константин

Смерть
30.11.2001
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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