Плохов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлохов Дмитрий

Плохов Дмитрий

avatar

Место рождения

г. Симбирск, слобода Королёвка (?)

Дата рождения

08.10.1876

Дата смерти

13.05.1954

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1876

Отец: Плохов-Васильев Пётр

Мать: Плохова Надежда

г. Симбирск, слобода Королёвка (?)
Рождение ребёнка
24.06.1897

Сын: Плохов Пётр

Мать ребёнка: Плохова Агриппина

г. Симбирск, слобода Королёвка
Рождение ребёнка
24.10.1898

Сын: Васильев Андрей

Мать ребёнка: Плохова Агриппина

Рождение ребёнка
02.05.1902

Сын: Плохов Иван

Мать ребёнка: Плохова Агриппина

Рождение ребёнка
06.07.1904

Дочь: Калинина Агриппина

Мать ребёнка: Плохова Агриппина

г. Симбирск, слобода Королёвка
Рождение ребёнка
30.11.1908

Дочь: Крупенникова Анна

Мать ребёнка: Плохова Агриппина

Рождение ребёнка
02.09.1913

Дочь: Соболева Надежда

Мать ребёнка: Плохова Агриппина

г. Симбирск, слобода Королёвка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Дмитрий

Мать ребёнка: Плохова Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плохов Михаил

Мать ребёнка: Плохова Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плохова Агриппина

Смерть
13.05.1954
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close