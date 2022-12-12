Плохов Дмитрий
Место рожденияг. Симбирск, слобода Королёвка (?)
Дата рождения08.10.1876
Дата смерти13.05.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1876
Отец: Плохов-Васильев Пётр
Мать: Плохова Надежда
г. Симбирск, слобода Королёвка (?)
Рождение ребёнка
24.06.1897
Сын: Плохов Пётр
Мать ребёнка: Плохова Агриппина
г. Симбирск, слобода Королёвка
Рождение ребёнка
24.10.1898
Сын: Васильев Андрей
Мать ребёнка: Плохова Агриппина
Рождение ребёнка
02.05.1902
Сын: Плохов Иван
Мать ребёнка: Плохова Агриппина
Рождение ребёнка
06.07.1904
Дочь: Калинина Агриппина
Мать ребёнка: Плохова Агриппина
г. Симбирск, слобода Королёвка
Рождение ребёнка
30.11.1908
Дочь: Крупенникова Анна
Мать ребёнка: Плохова Агриппина
Рождение ребёнка
02.09.1913
Дочь: Соболева Надежда
Мать ребёнка: Плохова Агриппина
г. Симбирск, слобода Королёвка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Дмитрий
Мать ребёнка: Плохова Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плохов Михаил
Мать ребёнка: Плохова Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плохова Агриппина
Смерть
13.05.1954
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область