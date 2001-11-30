Соболев Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1908
Дата смерти14.11.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1945
Сын: Соболев Анатолий
Мать ребёнка: Соболева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Геннадий
Мать ребёнка: Соболева Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соболева Надежда
Смерть
14.11.1973