Соболев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1908

Дата смерти

14.11.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1945

Сын: Соболев Анатолий

Мать ребёнка: Соболева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Геннадий

Мать ребёнка: Соболева Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Надежда

Смерть
14.11.1973
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