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Плохова Агриппина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Около ?.10.1946

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Куликов Андрей

Мать: Куликова Мария

Рождение ребёнка
24.06.1897

Сын: Плохов Пётр

Отец ребёнка: Плохов Дмитрий

г. Симбирск, слобода Королёвка
Рождение ребёнка
24.10.1898

Сын: Васильев Андрей

Отец ребёнка: Плохов Дмитрий

Рождение ребёнка
02.05.1902

Сын: Плохов Иван

Отец ребёнка: Плохов Дмитрий

Рождение ребёнка
06.07.1904

Дочь: Калинина Агриппина

Отец ребёнка: Плохов Дмитрий

г. Симбирск, слобода Королёвка
Рождение ребёнка
30.11.1908

Дочь: Крупенникова Анна

Отец ребёнка: Плохов Дмитрий

Рождение ребёнка
02.09.1913

Дочь: Соболева Надежда

Отец ребёнка: Плохов Дмитрий

г. Симбирск, слобода Королёвка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плохов Михаил

Отец ребёнка: Плохов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плохов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Дмитрий

Отец ребёнка: Плохов Дмитрий

Смерть
Около ?.10.1946
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