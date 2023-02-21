Плохова Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиОколо ?.10.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Куликов Андрей
Мать: Куликова Мария
Рождение ребёнка
24.06.1897
Сын: Плохов Пётр
Отец ребёнка: Плохов Дмитрий
г. Симбирск, слобода Королёвка
Рождение ребёнка
24.10.1898
Сын: Васильев Андрей
Отец ребёнка: Плохов Дмитрий
Рождение ребёнка
02.05.1902
Сын: Плохов Иван
Отец ребёнка: Плохов Дмитрий
Рождение ребёнка
06.07.1904
Дочь: Калинина Агриппина
Отец ребёнка: Плохов Дмитрий
г. Симбирск, слобода Королёвка
Рождение ребёнка
30.11.1908
Дочь: Крупенникова Анна
Отец ребёнка: Плохов Дмитрий
Рождение ребёнка
02.09.1913
Дочь: Соболева Надежда
Отец ребёнка: Плохов Дмитрий
г. Симбирск, слобода Королёвка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плохов Михаил
Отец ребёнка: Плохов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плохов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Дмитрий
Отец ребёнка: Плохов Дмитрий
Смерть
Около ?.10.1946