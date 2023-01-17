Калинина (Плохова) Агриппина
Место рожденияг. Симбирск, слобода Королёвка
Дата рождения06.07.1904
Дата смерти28.04.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1904
Отец: Плохов Дмитрий
Мать: Плохова Агриппина
г. Симбирск, слобода Королёвка
Рождение ребёнка
1925
Сын: Калинин Пётр
Отец ребёнка: Калинин Пётр
Рождение ребёнка
16.11.1926
Сын: Калинин Михаил
Отец ребёнка: Калинин Пётр
Рождение ребёнка
06.08.1928
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Калинин Пётр
Рождение ребёнка
16.07.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Лидия
Отец ребёнка: Калинин Пётр
Смерть
28.04.1987