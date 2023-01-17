Калинина (Плохова) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Плохова) Агриппина

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Место рождения

г. Симбирск, слобода Королёвка

Дата рождения

06.07.1904

Дата смерти

28.04.1987

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

1925 г.р.
1926 г.р.
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1904

Отец: Плохов Дмитрий

Мать: Плохова Агриппина

г. Симбирск, слобода Королёвка
Рождение ребёнка
1925

Сын: Калинин Пётр

Отец ребёнка: Калинин Пётр

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.11.1926

Сын: Калинин Михаил

Отец ребёнка: Калинин Пётр

Рождение ребёнка
06.08.1928

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Калинин Пётр

Рождение ребёнка
16.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Лидия

Отец ребёнка: Калинин Пётр

Смерть
28.04.1987
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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