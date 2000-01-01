Крупенникова (Плохова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупенникова (Плохова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1908

Дата смерти

16.06.1987

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1908

Отец: Плохов Дмитрий

Мать: Плохова Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крупенников Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупенников Владимир

Отец ребёнка: Крупенников Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крупенников Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупенников Александр

Смерть
16.06.1987
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