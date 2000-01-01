Крупенникова (Плохова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1908
Дата смерти16.06.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1908
Отец: Плохов Дмитрий
Мать: Плохова Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крупенников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупенников Владимир
Отец ребёнка: Крупенников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крупенников Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.1987