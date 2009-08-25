Соболев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1945

Дата смерти

25.08.2009

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1945

Отец: Соболев Константин

Мать: Соболева Надежда

Рождение ребёнка
08.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.08.2009
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