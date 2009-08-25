Соболев Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1945
Дата смерти25.08.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1945
Отец: Соболев Константин
Мать: Соболева Надежда
Рождение ребёнка
08.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.08.2009