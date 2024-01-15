Козлов (Пресняков) Кирилл Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1764
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Рождение ребёнка
1743
Сын: Козлов (пресняков) Григорий Кириллов
Мать ребёнка: Преснякова Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Матрёна Кириллова
Мать ребёнка: Преснякова Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Преснякова Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Козлов (пресняков) Степан Кириллов
Мать ребёнка: Преснякова Ефросинья Иванова
Смерть
1764
Рождение ребёнка
1767
Сын: Козлов (пресняков) Афанасий Кириллов
Мать ребёнка: Преснякова Ефросинья Иванова