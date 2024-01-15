Козлов (Пресняков) Кирилл Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов (Пресняков) Кирилл Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1764

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Пресняков Леонтий Фёдоров

Мать: Преснякова Матрёна Васильева

Рождение ребёнка
1743

Сын: Козлов (пресняков) Григорий Кириллов

Мать ребёнка: Преснякова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Матрёна Кириллова

Мать ребёнка: Преснякова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1758

Сын: Пресняков Пётр Кириллов

Мать ребёнка: Преснякова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Козлов (пресняков) Степан Кириллов

Мать ребёнка: Преснякова Ефросинья Иванова

Смерть
1764
Рождение ребёнка
1767

Сын: Козлов (пресняков) Афанасий Кириллов

Мать ребёнка: Преснякова Ефросинья Иванова

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