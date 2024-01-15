Пресняков Леонтий Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Пресняков Фёдор Захаров
Мать: ?
Рождение ребёнка
1711
Сын: Пресняков Ермолай Леонтьев
Мать ребёнка: Преснякова Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
1712
Сын: Козлов (пресняков) Кирилл Леонтьев
Мать ребёнка: Преснякова Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: Преснякова Матрёна Васильева
Смерть
1762