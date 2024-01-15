Пресняков Леонтий Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пресняков Леонтий Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Пресняков Фёдор Захаров

Мать: ?

Рождение ребёнка
1711

Сын: Пресняков Ермолай Леонтьев

Мать ребёнка: Преснякова Матрёна Васильева

Рождение ребёнка
1712

Сын: Козлов (пресняков) Кирилл Леонтьев

Мать ребёнка: Преснякова Матрёна Васильева

Рождение ребёнка
1718

Сын: Пресняков Иван Леонтьев

Мать ребёнка: Преснякова Матрёна Васильева

Смерть
1762
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