Преснякова Матрёна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преснякова Матрёна Васильева

Место рождения

д. Ясенец

Дата рождения

1708

Дата смерти

1775

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Пресняков Ермолай Леонтьев

Отец ребёнка: Пресняков Леонтий Фёдоров

Рождение ребёнка
1712

Сын: Козлов (Пресняков) Кирилл Леонтьев

Отец ребёнка: Пресняков Леонтий Фёдоров

Рождение ребёнка
1718

Сын: Пресняков Иван Леонтьев

Отец ребёнка: Пресняков Леонтий Фёдоров

Смерть
1775

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