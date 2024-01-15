Преснякова Матрёна Васильева
Место рожденияд. Ясенец
Дата рождения1708
Дата смерти1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Пресняков Ермолай Леонтьев
Отец ребёнка: Пресняков Леонтий Фёдоров
Рождение ребёнка
1712
Сын: Козлов (Пресняков) Кирилл Леонтьев
Отец ребёнка: Пресняков Леонтий Фёдоров
Рождение ребёнка
1718
Отец ребёнка: Пресняков Леонтий Фёдоров
Смерть
1775