Козлов (Пресняков) Степан Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ксения Степанова
Мать ребёнка: Козлова (преснякова) Елена Иванова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Козлов (пресняков) Василий Степанов
Мать ребёнка: Козлова (преснякова) Елена Иванова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Козлов (пресняков) Емельян Степанов
Мать ребёнка: Козлова (преснякова) Елена Иванова
Смерть
1828