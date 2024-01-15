Козлов (Пресняков) Степан Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов (Пресняков) Степан Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Козлов (пресняков) Кирилл Леонтьев

Мать: Преснякова Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ксения Степанова

Мать ребёнка: Козлова (преснякова) Елена Иванова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Козлов (пресняков) Василий Степанов

Мать ребёнка: Козлова (преснякова) Елена Иванова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Козлов (пресняков) Емельян Степанов

Мать ребёнка: Козлова (преснякова) Елена Иванова

Смерть
1828
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