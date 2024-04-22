Козлова (Преснякова) Елена Иванова
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ксения Степанова
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Степан Кириллов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Козлов (пресняков) Василий Степанов
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Степан Кириллов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Козлов (пресняков) Емельян Степанов
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Степан Кириллов
Смерть
Неизвестно