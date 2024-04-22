Козлова (Преснякова) Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Преснякова) Елена Иванова

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ксения Степанова

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Степан Кириллов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Козлов (пресняков) Василий Степанов

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Степан Кириллов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Козлов (пресняков) Емельян Степанов

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Степан Кириллов

Смерть
Неизвестно
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