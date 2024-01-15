Козлов (Пресняков) Емельян Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Рождение ребёнка
1820
Сын: Козлов (пресняков) Кондрат (Подкидыш)
Мать ребёнка: Преснякова Пелагея Матвеева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Козлов (пресняков) Александр Емельянов
Мать ребёнка: Преснякова Пелагея Матвеева
Рождение ребёнка
1831
Сын: Козлов (пресняков) Иван Емельянов
Мать ребёнка: Преснякова Пелагея Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно