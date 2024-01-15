Козлов (Пресняков) Емельян Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов (Пресняков) Емельян Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Козлов (пресняков) Степан Кириллов

Мать: Козлова (преснякова) Елена Иванова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Козлов (пресняков) Кондрат (Подкидыш)

Мать ребёнка: Преснякова Пелагея Матвеева

Рождение ребёнка
1823

Сын: Козлов (пресняков) Александр Емельянов

Мать ребёнка: Преснякова Пелагея Матвеева

Рождение ребёнка
1831

Сын: Козлов (пресняков) Иван Емельянов

Мать ребёнка: Преснякова Пелагея Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова (преснякова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преснякова Пелагея Матвеева

Смерть
Неизвестно
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