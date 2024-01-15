Преснякова Пелагея Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преснякова Пелагея Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Козлов (пресняков) Кондрат (Подкидыш)

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Емельян Степанов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Козлов (пресняков) Александр Емельянов

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Емельян Степанов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Козлов (пресняков) Иван Емельянов

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Емельян Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов (пресняков) Емельян Степанов

Смерть
Неизвестно
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