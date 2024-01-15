Преснякова Пелагея Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Сын: Козлов (пресняков) Кондрат (Подкидыш)
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Емельян Степанов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Козлов (пресняков) Александр Емельянов
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Емельян Степанов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Козлов (пресняков) Иван Емельянов
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Емельян Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно