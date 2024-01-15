Преснякова Ефросинья Иванова
Место рожденияд.Крутиха
Дата рождения1727
Дата смерти1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1743
Сын: Козлов (пресняков) Григорий Кириллов
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Кирилл Леонтьев
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Матрёна Кириллова
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Кирилл Леонтьев
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Кирилл Леонтьев
Рождение ребёнка
1760
Сын: Козлов (пресняков) Степан Кириллов
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Кирилл Леонтьев
Рождение ребёнка
1767
Сын: Козлов (пресняков) Афанасий Кириллов
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Кирилл Леонтьев
Смерть
1774