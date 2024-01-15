Преснякова Ефросинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПреснякова Ефросинья Иванова

Преснякова Ефросинья Иванова

Место рождения

д.Крутиха

Дата рождения

1727

Дата смерти

1774

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Крутиха
Рождение ребёнка
1743

Сын: Козлов (пресняков) Григорий Кириллов

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Кирилл Леонтьев

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Матрёна Кириллова

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Кирилл Леонтьев

Рождение ребёнка
1758

Сын: Пресняков Пётр Кириллов

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Кирилл Леонтьев

Рождение ребёнка
1760

Сын: Козлов (пресняков) Степан Кириллов

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Кирилл Леонтьев

Рождение ребёнка
1767

Сын: Козлов (пресняков) Афанасий Кириллов

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Кирилл Леонтьев

Смерть
1774
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close