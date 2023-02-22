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Козлов Афанасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Евдокия Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Козлов Иван Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Преснякова Анна Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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