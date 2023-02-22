Козлов Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Евдокия Афанасьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Преснякова Анна Афанасьева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
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