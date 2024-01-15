Козлова (Преснякова) Авдотья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Козлов (пресняков) Иван Афанасьев
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Афанасий Кириллов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Евдокия Афанасьева
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Афанасий Кириллов
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Афанасий Кириллов
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Афанасий Кириллов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Преснякова Анна Афанасьева
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Афанасий Кириллов
Смерть
Неизвестно