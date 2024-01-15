Козлова (Преснякова) Авдотья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Преснякова) Авдотья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Козлов (пресняков) Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Афанасий Кириллов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Евдокия Афанасьева

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Афанасий Кириллов

Рождение ребёнка
1795

Сын: Козлов Илья Афанасьев

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Афанасий Кириллов

Рождение ребёнка
1804

Сын: Козлов Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Афанасий Кириллов

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Преснякова Анна Афанасьева

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Афанасий Кириллов

Смерть
Неизвестно
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