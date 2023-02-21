Ваксель Николай Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1772
Дата смерти17.02.1866
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1772
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ваксель Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Комсова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Комсова Александра Ивановна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Ваксель Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Комсова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1819
Сын: Ваксель Валериан Николаевич
Мать ребёнка: Комсова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
30.08.1838
Сын: Ваксель Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ваксель Глафира Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ваксель Анна Николаевна
Мать ребёнка: Комсова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свечина Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Ваксель Глафира Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.1866
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния