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Ваксель Николай Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1772

Дата смерти

17.02.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1772

Отец: Ваксель Савелий Савельевич

Мать: Корсакова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Ваксель Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Комсова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Ваксель Лев Николаевич

Мать ребёнка: Комсова Александра Ивановна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Ваксель Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Комсова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
02.09.1819

Сын: Ваксель Валериан Николаевич

Мать ребёнка: Комсова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
30.08.1838

Сын: Ваксель Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ваксель Глафира Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ваксель Анна Николаевна

Мать ребёнка: Комсова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комсова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свечина Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Ваксель Глафира Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваксель Глафира Андреевна

Смерть
17.02.1866
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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