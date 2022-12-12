Свечина (Ваксель) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свечина (Ваксель) Лидия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ваксель Николай Савельевич

Мать: Ваксель Глафира Андреевна

Рождение ребёнка
06.10.1854

Дочь: Вилламова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Свечин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
27.03.1865

Сын: Свечин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Свечин Алексей Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свечин Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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