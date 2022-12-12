Свечина (Ваксель) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1854
Дочь: Вилламова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Свечин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
27.03.1865
Отец ребёнка: Свечин Алексей Михайлович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно