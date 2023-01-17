Свечин Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свечин Алексей Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.01.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.10.1854

Дочь: Вилламова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Свечина Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
27.03.1865

Сын: Свечин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Свечина Лидия Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свечина Лидия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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