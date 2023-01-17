Свечин Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения20.01.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1854
Дочь: Вилламова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Свечина Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
27.03.1865
Мать ребёнка: Свечина Лидия Николаевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свечина Лидия Николаевна
Смерть
Неизвестно