Ваксель (Костиевская) Глафира Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.05.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1838
Сын: Ваксель Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ваксель Николай Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свечина Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Ваксель Николай Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.1895