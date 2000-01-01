Ваксель (Костиевская) Глафира Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваксель (Костиевская) Глафира Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.05.1895

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1838

Сын: Ваксель Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ваксель Николай Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свечина Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Ваксель Николай Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваксель Николай Савельевич

Смерть
05.05.1895
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