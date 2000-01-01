Ваксель Савелий (Ксаверий) Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваксель Савелий (Ксаверий) Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

26.05.1781

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Ваксель Савелий Лаврентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1772

Сын: Ваксель Николай Савельевич

Мать ребёнка: Корсакова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
02.03.1776

Сын: Ваксель Лев Савельевич

Мать ребёнка: Корсакова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутлубицкая Авдотья Савельевна

Мать ребёнка: Корсакова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Анна Ивановна

Смерть
26.05.1781
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