Ваксель Савелий (Ксаверий) Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти26.05.1781
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Ваксель Савелий Лаврентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1772
Сын: Ваксель Николай Савельевич
Мать ребёнка: Корсакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.03.1776
Мать ребёнка: Корсакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутлубицкая Авдотья Савельевна
Мать ребёнка: Корсакова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корсакова Анна Ивановна
Смерть
26.05.1781