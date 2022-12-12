Комсова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ваксель Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Ваксель Николай Савельевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Ваксель Николай Савельевич
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Ваксель Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Ваксель Николай Савельевич
Рождение ребёнка
02.09.1819
Сын: Ваксель Валериан Николаевич
Отец ребёнка: Ваксель Николай Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ваксель Анна Николаевна
Отец ребёнка: Ваксель Николай Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно