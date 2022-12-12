Комсова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комсова Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Ваксель Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Ваксель Николай Савельевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Ваксель Лев Николаевич

Отец ребёнка: Ваксель Николай Савельевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Ваксель Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Ваксель Николай Савельевич

Рождение ребёнка
02.09.1819

Сын: Ваксель Валериан Николаевич

Отец ребёнка: Ваксель Николай Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ваксель Анна Николаевна

Отец ребёнка: Ваксель Николай Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваксель Николай Савельевич

Смерть
Неизвестно
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